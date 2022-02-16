В Крыму и Севастополе 16 февраля 2022 выявлен 1 461 случай заражения коронавирусом

Распространение инфекции не снижается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки на территории Республики Крым выявили 1080 новых случаев заболевания ковидом. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

Всего с начала пандемии выявлено 147 тысяч 956 положительных тестов на COVID-19. Госпитализировано за последние сутки 146 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 53 960 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 965 человек, выздоровевших за весь период - 131 602, - говорится в сообщении.

Зафиксировано 5 смертей пациентов коронавирусных отделений, всего от инфекции скончались 4 819 человек.

Данные Минздрава РК по заболеваемости СOVID-19

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 16 февраля в городе зарегистрирован 381 новый случай заболевания COVID-19. Госпитализированы 69 человек, выписаны с выздоровлением 77 пациентов. Умерли 7 человек.

С начала периода наблюдений в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 66 226 человек, выздоровели 54 971.

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