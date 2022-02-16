Ялтинец устроил «охоту» на автолюбителей на парковочных местах для инвалидов

Мужчина фотографировал авто нарушителей, которые парковались на местах для инвалидов. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/vk

В соцсетях появились кадры, на которых неизвестный блюститель порядка ищет нарушителей, оставляющих свои авто на парковочных местах для инвалидов в Ялте, и сообщает об этом в полицию.

Скорее всего, автор поста не оценил добрые намерения неравнодушного гражданина, начав свое обращение к подписчикам со слов «знайте черта в лицо».

- Этот человек фотографирует автомобили, которые припаркованы рядом со зданием Ялтинского городского совета, а также в других местах. И вызывает сотрудников для того, чтобы эвакуировали автомобили, в том числе тех, кто припарковался на местах для инвалидов. У нас в Ялте и так мест нет, где ставить машины, а тут и эти платные парковки, - написал возмущенный крымчанин, обратившись к главе местной администрации с просьбой принять участие в решении данной проблемы.

Однако комментаторы не поддержали автора, выразив иное мнение относительно произошедшего: «То есть этот человек черт, а те, кто паркуются, нарушая ПДД, настоящие гардемарины, так получается?», «По крайней мере, он ничего не нарушает фотографируя, в отличие от водителей», «Правильно все делает, в рамках Закона и Права. Не нравятся штрафы? Будьте любезны поставить автомобиль не прямо у места назначения, а в паре кварталов», - отметили подписчики.

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