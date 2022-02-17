Погода на 17 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до +15

Воздух в окрестностях Феодосии прогреется до +15°, Черное море до +8°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем воздух прогреется до +10…+12°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +5…+9°, южный ветер 1-11 м/с. Малооблачно.
В Евпатории +7…+9°, южный ветер 10-15 м/с. Ясно.
В Керчи +5…+9°, южный ветер 7-12 м/с. Ясно.
В Феодосии +8…+15°, южный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +6…+10°, южный ветер 9-15 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое -1…+14°, скорость юго-западного ветра 2-11 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +5…+9°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50