Погода на 17 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до +15

Воздух в окрестностях Феодосии прогреется до +15°, Черное море до +8°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем воздух прогреется до +10…+12°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +5…+9°, южный ветер 1-11 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +7…+9°, южный ветер 10-15 м/с. Ясно.

В Керчи +5…+9°, южный ветер 7-12 м/с. Ясно.

В Феодосии +8…+15°, южный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +6…+10°, южный ветер 9-15 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -1…+14°, скорость юго-западного ветра 2-11 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +5…+9°.

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