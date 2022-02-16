В Керчи построят эко-ферму для выращивания осетровых за 94 миллиона рублей

В Керчи будут выращивать осетров, белугу и стерлядь. Фото: msh.rk.gov.ru

Стартовала реализация проекта эко-фермы по выращиванию осетровых рыб в Керчи. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики Крым, объем инвестиций составит порядка 94 миллионов рублей.

По планам, уже с 2023 года предприятие сможет производить 25 тонн рыбы осетровых пород ежегодно. Сами особи будут выращиваться в установках замкнутого водоснабжения.

- В нем будут располагаться бассейны, а также система очистки воды с плотностью содержания рыбы - до 100кг/м2. Планируемые к выращиванию осетровые рыбы: Белуга; Осетры: русский сибирский, ленский; Шип; Севрюга; Стерлядь; Веслонос - условно осетровый вид, - отметила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Кроме того, на ферме появятся девять постоянных рабочих мест. Уже сегодня под будущее предприятие выделен и оформлен участок. Стартовали работы по подготовке нужных бумаг и площадки под возведение зданий будущей эко-фермы.

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