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Происшествия16 февраля 2022 13:13

Керчанин получил три года условно за пропаганду запрещенной в РФ «Свидетели Иеговы»*

Объем уголовного дела составил 11 томов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В суде мужчина свою вину не признал

В суде мужчина свою вину не признал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Керчи приговорил участника запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы»* к условному сроку за экстремистскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

32-летний подсудимый пошагово изучал основы вероучения, передавая свои знания другому керчанину.

- Знакомил его с идеологией данной религиозной организации, указывал на правильность и ценность предлагаемых воззрений, восхвалял, оправдывал и одобрял идеологию религиозной организации, - говорится в сообщении.

В суде мужчина свою вину не признал. Не отрицая факт исповедования религии «Свидетелей Иеговы» пояснил, что его «действия были направлены на реализацию права на свободу вероисповедания». С учетом того, что у подсудимого есть двое несовершеннолетних детей и нет судимостей, суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на три года. Уточняется, что объем уголовного дела составил 11 томов.

*«Свидетели Иеговы» - религиозной организации, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена.

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