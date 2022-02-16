Надежда Бабкина планирует провести фестиваль «Песни России» в Крыму

Артистка Надежда Бабкина хочет провести свой фестиваль "Песни России" в Крыму. Фото: mkult.rk.gov.ru

Народная артистка России Надежда Бабкина встретилась с министром культуры Крыма Татьяной Манежиной, чтобы обсудить возможность проведения на полуострове фестиваля «Песни России». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минкульта, пишет Крымская газета.

- Глава республиканского ведомства поддержала инициативу проведения в республике Всероссийского фестиваля «Песни России», направленного на сохранение национальной песенной традиции, патриотическое воспитание молодежи, а также сохранение культурного наследия народов России, - говорится в сообщении.

В будущем Министерство окажет поддержку при проведении фестиваля, в рамках которого запланированы мастер-классы, ряд концертных и творческих мероприятий на открытых площадках.

Напомним, последний Надежда Бабкина приезжала в Крым в августе 2021 года. Тогда певица путешествовала по значимым местам полуострова.

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