Где в Симферополе и Севастополе 17 февраля отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: архив "КП"

17 февраля часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. Горожане несколько часов не смогут пользоваться фенами, микроволновками, телевизорами из-за перебоев с подачей электротока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

пер. Альпинистов, 2/1, 1-5 (нечет)

ул. Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)

ул. Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)

ул. Советская, 2-10 (чет), 3-13 (нечет)

пер. Советский, 2-6 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)

ул. Каранфиль, 42-50 (чет), 43-55 (нечет)

ул. Дюльбер, 44-58 (чет), 43-57 (нечет)

ул. Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)

ул. Сербест, 16-36 (чет), 15/11-39 (нечет)

ул. Темиз, 16-44 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

ул. Калюжного 4-А,6-20,1-Б,3-19;25

ул. Серафимовича 17

ул. Смоленская 16,15-21

ул. Запорожская 11

ул. Василия Жукова 102-108,112

ул. Морской Пехоты 14-г,14-20

ул. Оздоровительная 32

ул. Выгонная 6/1

ул. Василия Жукова 48,52-84

ул. Драпушко 1, 20-А,6-А,2-16,3-17

про. Квартальный 17-А,5-17

про. Рудничный 2-10,1,11-19

с 12.00 до 16.00

ул. Квартальная (Драпушко) 4-А

с 9.00 до 17.00

ул. Коли Пищенко 11

с 11.00 до 17.00

село Полюшко: ул. Луговая 48-72,45-77; ул. Виноградная 52-76,45-71

село Орловка: ул. Гагарина 1-49

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