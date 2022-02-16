Где в Симферополе и Севастополе 17 февраля отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: архив "КП"
17 февраля часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. Горожане несколько часов не смогут пользоваться фенами, микроволновками, телевизорами из-за перебоев с подачей электротока.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
пер. Альпинистов, 2/1, 1-5 (нечет)
ул. Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)
ул. Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)
ул. Советская, 2-10 (чет), 3-13 (нечет)
пер. Советский, 2-6 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)
ул. Каранфиль, 42-50 (чет), 43-55 (нечет)
ул. Дюльбер, 44-58 (чет), 43-57 (нечет)
ул. Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)
ул. Сербест, 16-36 (чет), 15/11-39 (нечет)
ул. Темиз, 16-44 (чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
ул. Калюжного 4-А,6-20,1-Б,3-19;25
ул. Серафимовича 17
ул. Смоленская 16,15-21
ул. Запорожская 11
ул. Василия Жукова 102-108,112
ул. Морской Пехоты 14-г,14-20
ул. Оздоровительная 32
ул. Выгонная 6/1
ул. Василия Жукова 48,52-84
ул. Драпушко 1, 20-А,6-А,2-16,3-17
про. Квартальный 17-А,5-17
про. Рудничный 2-10,1,11-19
с 12.00 до 16.00
ул. Квартальная (Драпушко) 4-А
с 9.00 до 17.00
ул. Коли Пищенко 11
с 11.00 до 17.00
село Полюшко: ул. Луговая 48-72,45-77; ул. Виноградная 52-76,45-71
село Орловка: ул. Гагарина 1-49
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