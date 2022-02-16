На Крым идут ливни и шквальный ветер

Шквальный ветер до 25 м/с будет менять направление Фото: Евгения ГУСЕВА

Ливни, ветер и шквал принесет в Крым холодный фронт, который пройдет над полуостровом 17 и 18 февраля. Синоптики рассылают штормовое предупреждение, а МЧС призывает отказаться от походов в горы и выхода в море.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 17 февраля, в течение суток 18 февраля в Крыму ожидаются: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, - сообщили в гидрометцентре. - 18 февраля дождь, днем в горах со снегом, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Температура воздуха ночью и днем составит 6-8 градусов тепла.

При такой погоде вероятность аварий и чрезвычайных ситуаций особенно высока. В первую очередь это касается обрыва линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий и нарушений в работе транспорта. Жителям и гостям Крыма нужно обходить старые деревья и рекламные конструкции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50