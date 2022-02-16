В Симферополе будет работать диспетчерский центр управления общественным транспортом

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе появится диспетчерский центр, который будет контролировать работу общественного транспорта. Он будет работать на базе единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

- Там будет вся информация обо всех перевозчиках по городу Симферополю. Оператор будет иметь информацию о выходе в работу с утра всего транспорта по городу и в течение дня сможет координировать, управлять этим процессом, - сообщил замглавы администрации Симферополя Ислям Усеинов в эфире «Радио Крым».

Специалистам центра будет видна информация о передвижении каждого автобуса и троллейбуса. Эти данные также будут перенаправлять в популярные мобильные приложения. Так что, пассажиры смогут отследить прибытие каждого конкретного автобуса на остановку в интернете.

Напомним, с февраля в крымской столице по-новому ходит общественный транспорт. Так, после 20.00 автобусы должны ходить по четкому графику, а не по интервалам движения.

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