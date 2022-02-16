Прокуратура Крыма поручила проверить все уличные фонари в Симферополе

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

После случая с фонарем, который упал на женщину, прокуратура Крыма потребовала проверить уличное освещение Симферополя.

Напомним, 18 января текущего года женщина получила травму после падения на нее фонаря. Была организована проверка Следкомом и прокуратурой.

- В этой связи прокуратура Центрального района Симферополя в целях недопущения подобных фактов в дальнейшем, проведения необходимых обследований и проверок светильников и кронштейнов, и устранения нарушений требований законодательства внесла директору бюджетного учреждения представление, - сообщили в пресс-службе.

Во время проверки прокуратуры выяснилось, что ЧП случилось из-за халатности сотрудников МБУ «Горсвет», которые несвоевременно и некачественно контролировали работу фонарей.

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