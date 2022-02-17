В Крыму ищут 16-летнего подростка с красными волосами

Катерина Калапова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове объявлен розыск несовершеннолетней жительницы Евпатории.

Ориентировка на подростка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Пропала Калапова Катерина Александровна, 16 лет (2005 года рождения), город Евпатория, - сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Близкие ничего не знают о судьбе подростка с 15 февраля 2022 года.

Приметы юной жительницы Евпатории: 165 сантиметров рост, xуденькая, серые глаза и короткие волосы красного цвета.

Катерина Калапова была одета в черного цвета кофту, джинсы и кроссовки

Всех, кто располагает информацией о девушке, просят сообщить по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.

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