Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха на Масленицу в 2022 году

Набережная Ялты - отличное место для отдыха и прогулок.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым привлекает к себе внимание отдыхающих в любое время года. Такие выводы сделали эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, выяснив, куда поедут россияне на масленичные гуляния. Масленица в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта.
«Золото» досталось городу счастья на Южном берегу Крыма. Также оказалось, что большая часть путешественников предпочитает останавливаться в отелях - 56%, бронируют квартиры - 32,76% и дома - 9,91%.
Топ-10 городов для путешествий на Масленицу в 2022 году (средняя цена в рублях ночи в отелях)
Ялта, 3367
Сочи, 1800
Шерегеш, 9535
Санкт-Петербург, 1736
Пятигорск, 1231
Лахденпохья, 4938
Новосибирск, 1670
Казань, 2092
Суздаль, 13300
Домбай, 2500
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50