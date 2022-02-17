Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха на Масленицу в 2022 году

Набережная Ялты - отличное место для отдыха и прогулок. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым привлекает к себе внимание отдыхающих в любое время года. Такие выводы сделали эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, выяснив, куда поедут россияне на масленичные гуляния. Масленица в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта.

«Золото» досталось городу счастья на Южном берегу Крыма. Также оказалось, что большая часть путешественников предпочитает останавливаться в отелях - 56%, бронируют квартиры - 32,76% и дома - 9,91%.

Топ-10 городов для путешествий на Масленицу в 2022 году (средняя цена в рублях ночи в отелях)

Ялта, 3367

Сочи, 1800

Шерегеш, 9535

Санкт-Петербург, 1736

Пятигорск, 1231

Лахденпохья, 4938

Новосибирск, 1670

Казань, 2092

Суздаль, 13300

Домбай, 2500

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