На видео попало жестокое избиение ялтинца ради двух миллионов рублей

Момент жестокого избиения попал на записи камер видеонаблюдения. Фото: скриншот из видео/МВД по РК

Двум жителям Ялты грозит до 15 лет колонии за нападение на местного жителя с целью ограбления, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ноябрьским утром 2021 года мужчина вышел на улицу, не подозревая, чем в этот день для него обернется ежедневная утренняя пробежка. С момента, как он переступил порог дома, за ним уже следили двое мужчин на мопеде. Когда жертва оказалась на безлюдной узкой тропинке, злоумышленники начали действовать: ялтинца жестоко избили арматурой (на кадрах записи видно, что сил злоумышленники не жалели), связали и, забрав ключи от квартиры и сейфа, бросили на месте на произвол судьбы.

Спустя какое-то время ялтинец сумел освободиться и сразу же обратился в полицию. Как выяснилось, после инцидента с нападением злоумышленники, не теряя ни минуты, отправились домой к своей жертве и обокрали его на два миллиона рублей.

- Мужчина с тяжкими травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых удалось установить и задержать двух мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения, - уточнили в главке МВД.

Одно из орудий преступления. Фото: пресс-служба МВД по РК

Нападавшими оказались местные жители 49-ти 56-ти лет. На них завели уголовные дела, теперь мужчинам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

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