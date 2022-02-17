При пожаре под Бахчисараем погиб человек 16 февраля

Обнаружив очаг, крымские пожарные оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 16 февраля, под Бахчисараем при пожаре погиб человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Огонь охватил крышу жилого одноэтажного дома. На то, чтобы потушить пламя, у огнеборцев ушло около полутора часов.

- Вчера, в 08.04, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в селе Скалистое Бахчисарайского района по улице Фрунзе произошел пожар, - уточнили в пресс-службе.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К сожалению, на месте происшествия было обнаружено тело человека. Точную причину его смерти предстоит выяснить экспертам.

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