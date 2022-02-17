В Крыму и Севастополе 17 февраля 2022 выявлено 1 897 случаев заражения коронавирусом

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В Крыму за 16 февраля зафиксировали 1195 случаев коронавируса. С начала пандемии выявлен 149 151 заболевший. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

За истекшие сутки госпитализировано 172 пациента, за все время на стационарном лечении находились 54 132 человека.

Количество выздоровевших за 16 февраля составляет 1 497 человек, а за весь период с начала пандемии – 133 099 человек.

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 17 февраля зафиксировали 702 новых случая коронавируса, скончались 6 человек в возрасте от 62 до 87 лет.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

В ковидные стационары Севатополя госпитализировали 66 человек, выписано 69 пациентов.