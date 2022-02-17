Две новые поликлиники в Симферополе смогут обслуживать почти 50 тысяч человек

В этом году начнется строительство двух новых поликлиник в Симферополе. Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В 2022 году в Симферополе начнут строить две новые поликлиники, которые смогут обслуживать почти 50 тысяч человек.

Как передает «Крым 24», на данный момент уже получено положительное заключение экспертизы по проектной документации, а также определены земельные участки под строительство в пгт Грэсовский и на улице Балаклавской.

- Строительные работы планируется начать в первом полугодии, после прохождения этапа необходимых согласований с Минздравом России. Поликлиники будут включать четыре этажа, они рассчитаны на 250 посещений в смену, - сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Уточняется, что поликлиника на улице Балаклавской будет структурным подразделением ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7». Учреждение сможет обслуживать около 25 тысяч человек.

А поликлиника на улице Яблочковой в пгт Грэсовский позволит централизовать подразделения ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №5», которые на данный момент располагаются в отдельных приспособленных помещениях. Там смогут получать медпомощь более 20 тысяч горожан.

После открытия поликлиник появятся новые рабочие места, на которые будут привлекать специалистов из других регионов страны, а также новоиспеченных специалистов, получивших дипломы в Медицинской академии КФУ имени В.И. Вернадского и медколледжах. Строительство планируют завершить в 2024 году. На все работы израсходуют 1,97 миллиарда рублей.

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