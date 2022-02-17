В Севастополе хотят ввести штрафы за парковку на детских площадках

В городе намерены установить административную ответственность за парковку на объектах благоустройства. Фото: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

Прокуратура города Севастополя предлагает установить административную ответственность за парковку на объектах благоустройства, а также за мусорные свалки на общественных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях» будет рассмотрен депутатами в первом чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания города Севастополя 24 февраля этого года.

В городе-герое действительно есть проблема со свалками на не отведенных для этого местах, где местные жители оставляют ненужные порубочные и строительные материалы, бытовые отходы и иной мусор. Нередко проблемы возникают и с автолюбителями, оставляющими свои машины на детских и спортивных площадках, во дворах МКД, парках, скверах и вблизи социальных объектов.

Дело в том, что пока, согласно статье 5.13 Закона города Севастополя «Об административных правонарушения», ответственность предусмотрена только за парковку на газонах.

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