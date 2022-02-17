В Симферополе к 2024 году отремонтируют более восьми тысяч дорог

Средства будут выделены в том числе и из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Крыма и Симферопольском районе к 2024 году планируется довести до нормативного состояния 8 тыс. 594 муниципальных дороги. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе республиканского Министерство транспорта в ответ на редакционный запрос издания.

В течение трех лет также планируется отремонтировать 5 тыс. 94 межмуниципальных и региональных дорог от всего количества. Кроме того, с Федеральным дорожным агентством заключено соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах девяти млрд рублей на приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на дорогах муниципального и регионального значения. Полтора млрд из них будут направлены уже в этом году.

- В 2022 году на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Республике Крым запланировано в бюджете Республики Крым 5,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 712 млн рублей, - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе Минтранспорта, данные средства будут направлены на софинансирование мероприятий по ремонту и капитальному ремонту региональных и межмуниципальных дорог.

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