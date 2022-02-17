За санаторием в Ялте нашли труп мужчины без рук

Тело неизвестного мужчины повредили дикие животные. Фото: Иван Макеев

В Ялте за санаторием «Черноморье» найден труп неизвестного молодого мужчины. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, возраст мужчины примерно 35-45 лет. Его обнаружил дежурный санатория при обходе территории.

- Труп мумифицирован, давность смерти примерно три месяца, - сообщил источник.

По данным источника, прижизненных телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. При этом у тела частично отсутствуют обе руки – на правой нет руки до предплечья, на левой до локтя. В правом ухе у мужчины золотая серьга, а в кармане найдена карта «Сбербанка» на имя женщины.

Как сообщили КП-Крым в Следственном комитете по РК и Севастополю, вероятно, труп повредили дикие животные – они и отгрызли ему руки.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, тело повреждено животными, - рассказали в ГСУ СК России по РК и Севастополю.

Подробности произошедшего выясняют ялтинские правоохранители.

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