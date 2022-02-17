Крымчанка пойдет под суд за попытку «спасти» друга от тюрьмы

Женщину предупредили об ответственности за дачу ложных показаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ленинского района Крыма пойдет под суд за заведомо ложные показания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Женщина «проходила» по одному из уголовных дел в качестве свидетеля и, находясь в зале судебных заседаний, попыталась «помочь» своему другу.

- Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, женщина, действуя в интересах своего знакомого, сообщила суду заведомо ложные сведения об обстоятельствах преступления.

Вина женщины была доказана - факт дачи ложных показаний зафиксировал гособвинитель.

На данный момент уголовное дело в отношении крымчанки было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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