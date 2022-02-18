Погода на 18 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: дождь, ветер и тепло до +10

При штормовом предупреждении на прогулку в горы лучше не ходить. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 февраля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди, мокрый снег и ветер до 25 м/с.

- В Симферополе облачно. Дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь. Северо-западный до 15 м/с. Стоблик термометра не поднимется выше +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+10°, северо-западный ветер 2-15 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +5…+9°, северо-западный ветер 5-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +6…+9°, северо-западный ветер 7-15 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +7…+10°, северо-западный ветер 5-13 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +5…+9°, северо-западный ветер 5-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +4…+10°, скорость юго-западного ветра 2-11 м/с. Облачно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +5…+9°.

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