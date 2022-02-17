В Крыму за неделю капуста подорожала на 8%

Капуста на полуострове вновь подорожала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму за последнюю неделю был отмечен рост цен на некоторые виды продовольственных товаров. В частности, по данным Крымстата, вновь подорожали свежие овощи.

Как пишет Крымская газета, больше всего в цене выросла белокочанная капуста - на 8,56%. Также поднялась стоимость свежих огурцов (на 2,43%), яблок (на 1,52%) и помидоров (на 1,46%).

Так, капусту теперь можно купить в среднем по 108,56 руб./кг, огурцы по 102,43 руб./кг, яблоки по 101,52 руб./кг, помидоры по 101,46 руб./кг.

В то же время отмечается снижение цен на морковь (на 1,95%), лук репчатый (на 1,64%), колбасу вареную (на 1,13%) и картофель (на 0,69%).

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