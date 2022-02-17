В Симферополе и Севастополе 18 февраля частично отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив "КП"

18 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества, потому что будет идти ремонт трансформаторов и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

пер. Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет)

улица Москалёва, 34-46 (чет)

улица Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет)

улица Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет)

пер. Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет)

улица Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)

улица Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)

улица Советская, 2-10 (чет), 3-13 (нечет)

пер. Советский, 2-6 (чет), 1-15 (нечет)

улица Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)

улица Каранфиль, 42-50 (чет), 43-55 (нечет)

улица Дюльбер, 44-58 (чет), 43-57 (нечет)

улица Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)

улица Сербест, 16-36 (чет), 15/11-39 (нечет)

улица Темиз, 16-44 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

улица Калюжного 4-А,6-20,1-Б,3-19;25

улица Серафимовича 17

улица Смоленская 16,15-21

улица Запорожская 11

с 11.00 до 17.00

село Полюшко: улица Луговая 48-72,45-77; улица Виноградная 52-76,45-71;

село Орловка: улица Гагарина 1-49

с 9.00 до 16.00

улица Терещенко 12

улица Героев Сталинграда 51-53

пр-т Античный 22

с 10.00 до 13.00

улица Железнодорожная 2-24,1-7

улица Матвея Воронина 2,6-8,12-14,3

улица Надеждинцев 15;20

пер. Узкий 2-8,1-3

улица Пляжная 29

с 9.00 до 12.00

пр. Стрелецкий 37,39-43

Максимова дача

3-я Комендорская 10-А,2,14-20,21-а, кад.829,15-21

улица 4-я Комендорская 2-4,10,1,5-11,15

2-я Комендорская 24-а,2,8,12,16-18,24,11-13

ОК ЖСТИЗ «Солнечный» 4-6,20,32,48,1,15,21,33

улица 1-ая Комендорская 6-10,14-18

улица Каштановая 23

улица 5-я Комендорская 826-к,10,3-А,5

улица 6-я Комендорская 1-3,13,19

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