В Симферополе и Севастополе 18 февраля частично отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив "КП"
18 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества, потому что будет идти ремонт трансформаторов и другого оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
пер. Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет)
улица Москалёва, 34-46 (чет)
улица Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет)
улица Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет)
пер. Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет)
улица Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)
улица Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)
улица Советская, 2-10 (чет), 3-13 (нечет)
пер. Советский, 2-6 (чет), 1-15 (нечет)
улица Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)
улица Каранфиль, 42-50 (чет), 43-55 (нечет)
улица Дюльбер, 44-58 (чет), 43-57 (нечет)
улица Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)
улица Сербест, 16-36 (чет), 15/11-39 (нечет)
улица Темиз, 16-44 (чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
улица Калюжного 4-А,6-20,1-Б,3-19;25
улица Серафимовича 17
улица Смоленская 16,15-21
улица Запорожская 11
с 11.00 до 17.00
село Полюшко: улица Луговая 48-72,45-77; улица Виноградная 52-76,45-71;
село Орловка: улица Гагарина 1-49
с 9.00 до 16.00
улица Терещенко 12
улица Героев Сталинграда 51-53
пр-т Античный 22
с 10.00 до 13.00
улица Железнодорожная 2-24,1-7
улица Матвея Воронина 2,6-8,12-14,3
улица Надеждинцев 15;20
пер. Узкий 2-8,1-3
улица Пляжная 29
с 9.00 до 12.00
пр. Стрелецкий 37,39-43
Максимова дача
3-я Комендорская 10-А,2,14-20,21-а, кад.829,15-21
улица 4-я Комендорская 2-4,10,1,5-11,15
2-я Комендорская 24-а,2,8,12,16-18,24,11-13
ОК ЖСТИЗ «Солнечный» 4-6,20,32,48,1,15,21,33
улица 1-ая Комендорская 6-10,14-18
улица Каштановая 23
улица 5-я Комендорская 826-к,10,3-А,5
улица 6-я Комендорская 1-3,13,19
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