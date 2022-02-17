Крымчане могут дистанционно оформить больничный лист до 15 марта

В Крыму больничный лист при симптомах ОРВИ можно открыть дистанционно до 15 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

При легких проявлениях ОРВИ крымчане могут дистанционно оформить больничный лист, сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

По его словам, новый порядок оформления листов нетрудоспособности будет действовать до 15 марта. Чтобы оформить такой лист, крымчанам не обязательно тратить время и силы на посещение поликлиники, и даже вызывать врача на дом. Достаточно позвонить в колл-центр или регистратуру медорганизации. Такое решение было принято на федеральном уровне ввиду увеличения количества больных COVID-19.

- С начала этого года по всей стране листы нетрудоспособности оформляются в электронном виде, - отметил Скорупский.

Если во время консультации состояние пациента не вызовет беспокойства врача, лист нетрудоспособности откроют дистанционно. Кроме того, больной в телефонном режиме получит рекомендации относительно дальнейшего лечения. Спустя семь дней с пациентом повторно свяжется медработник. Если состояние пациента к этому моменту не улучшится, то врач отправится к больному домой. При выздоровлении же, больничный лист будет дистанционно закрыт.

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