В Симферополе пройдет эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево»

В Крыму стартует экомарафон по сбору макулатуры. Фото: simadm.ru

Весной 2022 года в Крыму вновь стартует Всероссийский Эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево», сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Акция пройдет, как и ранее, в виде соревнований между районами и городами полуострова. Победители получат премии, благодарности и ценные призы. Главная задача - заинтересовать граждан в более бережном отношении к ресурсам природы.

Премии будут рассчитываться так: от 1 рубля за 1 килограмм, если одна или несколько организаций соберут в одной точке сбора макулатуру весом более 1 000 килограмм. В случае, если общий результат региона будет более 100 тонн, что вполне достижимо, финалисты получат ценные призы на выбор (с такими призами, как и с иными деталями проведения акции, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Симферополя).

Заявки на вывоз макулатуры нужно оставлять на официальном сайте заранее.

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