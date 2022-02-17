В Симферополе откроется выставка картин Айвазовского и его учеников

Выставка продлится с 18 февраля по 3 апреля. Фото: пресс-служба Минкульта РК

В Симферопольском художественном музее откроют выставку картин Ивана Айвазовского. Как сообщили в пресс-службе Минкульта РК, экспозиция посвящена 205-летию со дня рождения мариниста.

- Выставка входит в цикл мероприятий юбилейного года музея и продолжает серию выставок проекта «Крымский контекст: живопись, графика, скульптура». Во время работы выставки запланированы тематические экскурсии, медиабеседы, творческие мастер-классы, на сайте музея будет доступна интерактивная викторина по экспозиции, - уточнили в пресс-службе Министерства культуры.

Отмечается, что среди работ учеников Ивана Айвазовского будут представлены картины Льва Лагорио, Эммануила Магдесиага, Михаила Алисова и других.

Выставка откроется 18 февраля и продлится до 3 апреля.

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