Шумная потасовка нахальных чаек и утки в Севастополе попала на видео

Чайки не отличаются добрым нравом. Фото: Виталий Гирагосов/VK

В Севастополе очевидцы сняли видео, как десяток чаек буквально атакуют водоплавающую птицу.

- Единственная в бухте Омега утка шилохвость быстро сообразила, что здесь неплохо кормят, но за свой кусок нужно бороться жестко и без промедления, - рассказал автор видео старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Виталий Гирагосов.

Наглые чайки кричат так громко, что можно оглохнуть, но утку на испуг не взять, она как может отбивается от нахалюг.

Пользователи соцсети, где появилось видео, поделились в комментариях своими эмоциями: «У этих обжор трудно отобрать кусок, да и много их. Бедная уточка!»; «Наглядный пример борьбы за существование!»; «Чайки тоже кушать хотят».

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