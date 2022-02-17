В пещере «Таврида» открыли новую галерею

Пещера "Таврида" скоро начнет принимать туристов. Фото: пресс-служба КФУ

В пещере «Таврида», которая была обнаружена при строительстве одноименной трассы в 2018 году, открыли новую галерею. Об этом «Комсомолке» рассказал спелеолог, старший преподаватель КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин. По его словам, на сегодняшний день известно около 2 тысяч метров пещеры и открытие новых ходов продолжается.

- Буквально вчера я нашел новую галерею. Мы только начали ее раскапывать. Там откопали глиняную пробку и началась галерея. То есть пещера продолжается, - рассказал Самохин.

К началу туристического сезона пещеру «Таврида» планируют включить в новый экскурсионный маршрут. Однако туристам будут показывать только первые 500 метров подземелья. В остальной части пещеры, по словам Геннадия Самохина, будут работать ученые.

Предполагается, что экскурсии в пещеру «Таврида» будут длиться 1 час. Маршрут будет состоять из 11 обзорных площадок, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов. При этом на каждой из площадок будет доступен интернет.

Древних обитателей пещеры – саблезубых кошек и мамонта- будут демонстрировать с помощью голограммы. Картинка будет сопровождаться звуковыми эффектами.

Кром того, посетители смогут прикоснуться к окаменелым костным останкам, и увидеть минералы, встречающиеся как в самой пещере, так и в целом в Крыму. В частности, в одной из ниш будет представлена экспозиция из минералов возрастом 45 миллионов лет, которые по внешнему виду напоминают современный трубопровод.

Отметим, в конце марта в пещере «Таврида» начнутся съемки мистического детектива.

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