Спасатели ликвидировали «пожар» на железнодорожном вокзале Симферополя

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

На железнодорожном вокзале Симферополя прошли учения МЧС по ликвидации пожара. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, мероприятия проходили по повышенному рангу сложности.

- По легенде учений, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на втором этаже в комнате отдыха. Огонь начал распространяться по всей площади помещения, создавая сильное задымление. Обнаружив возгорание, администрация объекта сообщила по телефону «101» о пожаре, - рассказали об учениях в пресс-службе МЧС.

Спасателям удалось оперативно прибыть на место условного пожара. В одном из помещений был найден «пострадавший», которого передали медикам. Всего в учениях приняли участие 45 сотрудников крымского МЧС.

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