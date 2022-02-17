Крымчанин организовал нарколабораторию у себя дома

35-летний мужчина производил наркотики у себя дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саках полиция обнаружила в квартире у 35-летнего мужчины мини-нарколабораторию. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, неработающий и ранее судимый житель Симферополя на дому изготавливал синтетический наркотик амфетамин.

- У него изъяли оборудование, а также различные стеклянные емкости с жидкостями и веществами, а также прекурсоры ,- рассказал источник.

Мужчина признался, что амфетамин, найденный у него, он изготовил самостоятельно. Психотропное вещество массой 0,5 грамма у него изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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