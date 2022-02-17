Флаги Севастополя и Крыма развернут на Приполярном Урале в честь воссоединения с Россией

В акции будут участвовать и специалисты КФУ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Участники экспедиции «Приполярный 2022» поднимут флаги Крыма и Севастополя в честь воссоединения с Россией. Об этом заявил замруководителя экспедиции Руслан Казанцев в эфире радио «Радио Крым».

- Республика Крым и город-герой Севастополь нам передают флаги, которые мы поднимем на Приполярном Урале. Восьмая годовщина - это очень приятное событие, Крым мы все поддерживаем. Предприятия готовят наземную технику к маршу в две тысячи километров. Будет еще снегоходная техника, которая пройдет в районе 400 км, - отметил Руслан Казанцев.

Экспедиция стартует 10 марта. Впервые в ней примут участие специалисты КФУ имени Вернадского.

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