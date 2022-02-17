Трое жителей Евпатории пойдут под суд за осквернение памятника Кирову

Памятник Кирову уже привели в норму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трое жителей Евпатории отправятся под суд по обвинению в вандализме. Как рассказали в прокуратуре Республики Крым, молодые люди разрисовали памятник Сергею Мироновичу Кирову, установленный в центральной части города.

Произошло все в сквере на пересечении улиц Кирова и Токарева.

- Местные жители нанесли надписи и рисунки с помощью имеющегося при себе маркера. В дальнейшем для восстановления внешнего вида памятника администрацией города Евпатории были затрачены денежные средства, - говорится в сообщении.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье.

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