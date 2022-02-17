В Севастополе вместо многоэтажки в Стрелецкой бухте построят сквер

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Правительство Севастополя утвердило проект межевания улицы Дмитрия Ульянова в Стрелецкой бухте. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания.

Проект представлял директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. По словам чиновника, документация была подготовлена с целью формирования территорий общего пользования и благоустройства территорий.

- В целях исключения уплотнительной застройки путем изъятия земельного участка, расположенного по адресу: улица Дмитрия Ульянова, 2, площадью одна тысяча квадратных метров. Вид разрешенного использования у данного земельного участка - для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами соцхозбыта, - отметил Максим Жукалов.

Общая площадь территории общего пользования составит 27,4 тыс. квадратных метров.

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