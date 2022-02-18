Более 1,7 тысячи маленьких симферопольцев ждут очереди в детсады

Детсад «Малинка» (на улице Беспалова) после капремонта изнутри. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео/telegram

В дошкольных учреждениях Симферополя к настоящему дню обучается и воспитывается более 17 тысяч детей. Актуальная очередь в детсады города составляет 1 782 человека, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Управление образования города Симферополя очень активно работает, чтобы ликвидировать очереди в дошкольные учреждения. И только с января по сегодняшний день у нас уже выдано 335 направлений. Это дети, которые стояли в очереди, - сообщила начальник отдела дошкольного образования Татьяна Курова.

Она отметила, что в этом году в Симферополе после капремонта открылись два дошкольных учреждения - 65-й детсад «Космонавт» (поселок Аэрофлотский, улица Мальченко) и 62-й «Малинка» (на улице Беспалова). В эти дошкольные учреждения было направлено более 150 детей, однако добор еще будет продолжаться.

Всего в 2022 году планируется открытие новых детских садов №23 «Кораблик» (260 мест), №24 «Акварель» (260 мест), №28 «Лужок» (200 мест) и МБОУ «СОШ №18» – модульный детский сад на 100 мест.

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