В Крыму и Севастополе 18 февраля 2022 выявлено 2 055 случаев заражения коронавирусом

В Крыму продолжают болеть коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали еще 1191 заболевшего коронавирусом. По данным республиканского министерства здравоохранения, 189 человек были госпитализированы, при этом 5 человек скончались.

Всего за время пандемии в Крыму выявили 150 342 положительных на Covid-19. На стационарном лечении находились 54 321 человек.

За 24 часа с выздоровлением выписаны 1 650 человек, выздоровевших за весь период – 134 749.

Данные Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 18 февраля в Севастополе зарегистрировано 864 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 4 человека в возрасте от 36 до 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализировали 69 человек. Выписаны 83 пациента. Сейчас в больницах находится 700 пациентов, из них 535 – с подтвержденным COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 67 792 человека, выздоровели 56 810.

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