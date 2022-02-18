Двое человек пострадали при пожаре в Инкермане 18 февраля

При пожаре пострадали двое человек. Фото: 92.mchs.gov.r

Утром 18 февраля в Инкермане в районе улицы Яблочкова загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом, сообщили в ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Информация об инциденте поступила крымским огнеборцам в 06.02. На место выдвинулись силы МЧС России: автоцистерны и автолестницы пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательный автомобиль, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, опергруппа. Также оперативно приехала «скорая помощь».

Всех жильцов 12-квартирного дома эвакуировали и разместили в пунктах временного пребывания, который был развернут в доме культуры города Инкерман. К сожалению, двое человек пострадали. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе главка МЧС по городу Севастополю, их доставили в медучреждение с различными травмами.

Уточняется, что на месте трудились 41 человек, которые использовали 15 единиц спецтехники. Локализовать пожар удалось к 09.22. Его площадь составила 320 квадратных метров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50