В Верховном суде Крыма 18 февраля начнут рассматривать дело о подрыве газопровода

Фото: группа «Крымская солидарность» в Facebook

Верховный суд Крыма в пятницу, 18 февраля, начнет рассматривать уголовное дело о подрыве газопровода в селе Перевальное.

- Сегодня будет предварительное слушание. Оно пройдет в закрытом режиме, - сообщили КП-Крым в пресс-службе суда.

Напомним, подозреваемых в подрыве газопровода задержали 5 сентября минувшего года. Исполнителями были братья Асан и Азиз Ахтемовы. Также был задержан один из лидеров меджлиса* крымскотатарского народа Нариман Джелялов. По данным ФСБ, он нашел исполнителей для совершения диверсии по заданию главного управления разведки минобороны Украины.

В отношении задержанных за подрыв газопровода было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) и по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых и других опасных веществ), а также по пунктам «а, б» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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