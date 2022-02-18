В Крыму пенсионерка погибла под колесами поезда

Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

В Крыму на станции Кировская железнодорожный состав насмерть сбил пожилую женщину. Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, поезд следовал по направлению Новофедоровка - Джанкой.

Как выяснили сотрудники следственно-оперативной группы, погибшей оказалась 68-летняя жительница села Яркое поле, которая переходила через жд-пути в установленном для этого месте.

- Однако, на сигналы, подаваемые машинистом, не реагировала. Столкновения избежать не удалось и после применения экстренного торможения поездной бригадой, - уточнили в пресс-службе ведомства.

От полученных травм женщина скончалась на месте. По факту происшествия проводится проверка по выяснению всех обстоятельств. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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