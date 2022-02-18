Самолеты ЧФ отправили из Крыма на материк

Фото: пресс-служба Черноморского флота

Бомбардировщики Черноморского флота провели учения по выводу сил из под удара условного противника. Как сообщили в пресс-службе ЧФ, в ходе тренировки с аэродромов Крыма было перенаправлено десять самолетов СУ-24.

- Экипажи, проявив нестандартные подходы в рамках решения задачи по выводу сил из-под удара противника, осуществили перебазирование на запасные аэродромы в сроки, значительно меньшие установленных нормативов, - отметили в пресс-службе ЧФ.

Учения проводились под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова. Самолеты были отправлены на аэродромы в другие регионы России.

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