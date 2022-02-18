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Общество18 февраля 2022 10:22

Улицу Павленко в Симферополе перекроют в День защитника Отечества

Запланированы праздничные мероприятия
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Временное перекрытие движения на улице Павленко запланировано 23 февраля

Временное перекрытие движения на улице Павленко запланировано 23 февраля

Фото: Архив "КП"

В Симферополе 23 февраля перекроют улицу Павленко, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Временные ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.

- Движение будет ограничено с 06.30 до 11.00 часов 23 февраля на месте проведения мероприятия на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина), - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте в это время запрещена парковка, будет дежурить эвакуатор. Жителей и гостей столичного города просят заблаговременно планировать свой маршрут перед поездкой.

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