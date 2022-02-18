Крымчане смогут посетить по «пушкинской карте» 30 кинотеатров

Фото: пресс-служба Минкульта Республики Крым

В Крыму к федеральной программе «Пушкинская карта» присоединились 30 кинотеатров и кинозалов из 89. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта РК.

По словам замминистра культуры республики Андрея Терещенко, кинотеатры Крыма подключаются к федеральному проекту с 1 февраля.

На сегодняшний день приобрести билеты по «пушкинской карте» возможно в Симферополе в кинотеатре имени Шевченко, «Кино Берг» и «Мир кино» ( а также в кинозалах данной сети, расположенных в Саках, Петровке, Нижнегорском и Черноморском). Также в программе уже участвуют кинотеатры «Мир кино. Максимум» в Евпатории, кинозал «Черноморец» в Симеизе, а также киноплощадки в Советском и Ленинском районах.

- Приобрести билеты владельцы «пушкинских карт» могут на фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров молодые люди могут потратить до двух тыс. рублей, - отметил Андрей Терещенко

В ближайшее время к федеральной программе «Пушкинская карта» планируется подключить и другие крымские учреждения кинопоказа.

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