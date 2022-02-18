Певцу Михаилу Шуфутинскому могут запретить въезд в Украину из-за поездок в Крым

Михаил Шуфутинский должен был выступить в Киеве 8 марта Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российскому певцу Михаилу Шуфутинскому могут запретить въезд на территорию Украины. Об этом сообщает ряд зарубежных СМИ.

Запрет на въезд на территорию Украины людям, которые посещали Крым после проведения референдума, затронул большое количество российских знаменитостей, в числе которых рэпер Элджей, телеведущая Дана Борисова, актер Антон Макарский и другие.

Как сообщила изданию «Крым24» PR-директор Михаила Шуфутинского, точной информации о запрете певцу въезда в Украину пока нет.

- Пока никакой информации у нас нет. Будем разбираться, выяснять. Официального подтверждения нет, - рассказала директор музыканта.

Стоит отметить, что у Михаила Шуфутинского 8 марта должен пройти концерт в Киеве. Таким образом, состоится ли он, неизвестно.

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