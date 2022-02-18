Путин присвоил главе МЧС Крыма звание генерал-лейтенанта

Глава МЧС Крыма получил звание генерал-лейтенанта. Фото: Янина Павленко/telegram

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин получил звание генерал-лейтенанта внутренней службы. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин.

- Уважаемый Аркадий Сергеевич! Мы с Вами знакомы не только по совещаниям и кабинетной работе - прошлый год испытал нас, что называется, огнем и водой! Но именно все эти трудности показали, что Вы всегда оказываетесь рядом с теми, кому нужна помощь! Благодарю от себя лично и от всех ялтинцев! - написала в своем telegram-канале глава Ялты Янина Павленко.

Она также пожелала начальнику главка крымского МЧС здоровья, личного счастья и благополучия.

Сейчас Аркадию Ожигину 47 лет. 13 января 2020 года он был назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым, а c 3 марта того же года занял должность начальника ведомства.

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