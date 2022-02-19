Погода на 19 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

Температура воды в Черном море +5…+9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 февраля на Крымском полуострове днем осадков не предвидится.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 8-13 м/с., температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 7-12 м/с., воздух прогреется до +8…+10°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +4…+10°, юго-западный ветер 3-10 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +4…+8°, юго-западный ветер 2-10 м/с. Ясно.

В Керчи +3…+9°, северо-западный ветер 7-15 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +4…+9°, юго-западный ветер 2-13 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +2…+9°, юго-западный ветер 3-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -1…+11°, скорость юго-западного ветра 3-9 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

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