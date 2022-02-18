СК завел уголовное дело после смерти четырех человек во время пожара в Инкермане

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

После жуткого пожара в Инкермане, в котором, по предварительным данным, погибли четыре человека, следователи завели уголовное дело по второй части статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, трагедия произошла утром 18 февраля 2022 года в Инкермане в деревянном многоквартирнике на Яблочкова, 2а в поселке ГРЭС. Во время пожара спасатели эвакуировали около 30 человек. К сожалению, четверо погибли. В настоящее время три пострадавших взрослых доставлены в больницу.

- Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц по своевременному признанию дома аварийным и проведению мероприятий по расселению проживающих в нем граждан, - сообщает ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Сейчас следователи проводят экспертизы для определения причины пожара.

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