Спустя 24 года россиянина будут судить за убийство старушки в Феодосии

Мужчина признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму будут судить россиянина за преступление 24-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.

В 1998 году 48-летний мужчина приехал со своей подругой на отдых в Феодосию, где решил арендовать домик у местной старушки. Однако выпив, решил обокрасть пожилую женщину. Подкараулив, когда та отлучится по делам, он зашел в дом через незапертую дверь. Когда дело было почти завершено, хозяйка неожиданно вернулась. Опасаясь, что старушка заявит на него в полицию, мужчина решил от нее избавиться.

- Обвиняемый нанес несколько ударов ножом по голове и телу потерпевшей. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия, после чего обвиняемый скрылся с похищенными денежными средствами в размере не менее 400 долларов США, - говорится в сообщении.

Заполучив чуть больше 30 тысяч рублей, мужчина решил скрыться и уехал на материковую часть России. Однако после этого не завязал с криминалом, и не раз был привлечен к уголовной ответственности. Благодаря данным дактилокарты его удалось вычислить и поймать. В настоящее время преступник доставлен на полуостров и заключен под стражу.

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