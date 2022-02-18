Минприроды до конца года высадит более 280 га лесов в шести районах Крыма

До конца года в шести регионах полуострове высадят больше 280 га новых лесов Фото: Иван Макеев

Более 280 га новых лесов будет высажено на Крымском полуострове до конца 2022 года. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

- В текущем году запланирована посадка лесных культур на площади 286,9 га на территории Бахчисарайского, Белогорского, Ленинского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Судакского районов, - уточнили в ведомстве.

Сотни новых деревьев в значительной степени улучшат экологическую ситуацию на полуострове. Также они обеспечат защиту от неблагоприятных антропогенных и природных факторов.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2019-2021 годах на территории Бахчисарайского, Белогорского, Кировского, Красноперекопского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Судакского районов уже было высажено 751,3 га новых лесов. Если быть точнее, то в 2019 году объем посадок составил 222,6 га, в 2020 году - 250,0 га, в 2021 году - 278,7 га.

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