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Общество18 февраля 2022 14:13

17 тысяч крымчан купили билеты на мероприятия по «Пушкинской карте»

Приобрести их можно в пяти республиканских театрах
Евгений Булгарин
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К программе уже подключены пять крымских театров. Фото: "Крымская газета"

К программе уже подключены пять крымских театров. Фото: "Крымская газета"

Билеты на крымские культурные мероприятия проекта «Пушкинская карта» купили более 17 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РК.

К программе уже подключены пять крымских театров, в частности Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, и три музея. Полный список приводит "Крымская Газета".

- Сейчас регистрацию проходят Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Крымский литературно-художественный музей-заповедник, - сообщается на официальном сайте Министерства РК.

В ведомстве также сообщили, что в течение года планируется подключить к программе все республиканские музеи.

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