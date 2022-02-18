В Крыму 13 сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Сиротам выдали жилье только после обращения в суд Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферопле после вмешательства прокуратуры 13 сирот получили квартиры. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, органы МСУ включили детей в список на обеспечение квартирами, однако, с выдачей жилья не торопились.

- В целях восстановления нарушенных прав указанных граждан прокурор направил в суд исковые заявления с требованиями обязать администрацию города обеспечить их положенным по закону жильем. Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены, - говорится в сообщении.

Крымские сироты на данный момент получили благоустроенное жилье. Ключи от квартир местным жителям в торжественной обстановке вручил прокурор Симферополя Вячеслав Вдовкин.

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