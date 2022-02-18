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Общество18 февраля 2022 15:50

Севастопольские гидробилоги вернулись из экспедиции на судне Черноморского флота

Ученые проводили комплексные исследования
Ирина ГЕРЦ
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Фото: пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ

Фото: пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ

На спасательном судне «Эпрон» Черноморского флота РФ из экспедиции вернулись гидробиологи ФИЦ ИнБЮМ Олег Миронов и Илья Сидоров. Как сообщили в пресс-службе института, экспедиция была Черноморским флотом благодаря Севастопольскому отделению Русского географического общества.

- Условия на военном судне очень отличаются от научно-исследовательских. Но, тем не менее, мы смогли получить много интереснейших проб из тех районов, которые нам, севастопольским ученым, не доступны. Мы провели комплексные радиохемоэкологические исследования, - отметил Илья Сидоров.

На судне была проведена предварительная обработка проб, дальнейший анализ полученного материала будет выполняться в лабораториях института на современном оборудовании.

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